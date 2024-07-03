ФСБ: задержанный француз Винатье собирал через госслужащих военные данные

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Москве гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жан-Луи, подозреваемого в сборе информации военного и технического характера. Задержанный является сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации.

«В ходе своих визитов в Москву Винатье Л. установил многочисленные контакты с представителями экспертного и научного сообщества, а также государственными служащими. В ходе общения с указанными категориями лиц француз, в том числе, собирал сведения военного и военно-технического характера», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что собранные Винатье данные могут использоваться для нанесения ущерба безопасности Российской Федерации.

В отношении Винатье было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения требований по предоставлению сведений для включения в реестр иностранных агентов (ч. 3 ст. 330.1 УК России). В ходе допрос гражданин Франции полностью признал свою вину.