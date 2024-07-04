Лукашенко поздравил США с Днем независимости и пригласил в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил американский народ с Днем независимости США. Текст поздравления опубликован на сайте белорусского лидера.

Он отметил вклад американского народа в борьбу с нацизмом, восстановление Белоруссии после Великой Отечественной войны, а также вклад, оказанный при устранении последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Президент отметил важность конструктивного контакта с США. По его словам, такие контакты, когда они имели место быть, несли бесспорную пользу для обеих стран.

Лукашенко также пригласил американских граждан посетить Белоруссию. Президент призвал отбросить политические стереотипы и лично ознакомиться с достижениями белорусского народа. В завершение Лукашенко пожелал американцам «безоблачного неба и мудрости мирного сосуществования».

День независимости США отмечается ежегодно 4 июля. В этот день американцы масштабно празднуют юридическое отделение от колоний Королевства Великобритании в 1776 году.

Отметим, что за день до этого, 3 июля, отмечается День независимости Белоруссии и освобождение Минска от немецкой оккупации в 1944 году. В 2024 году в этот день состоялся масштабный военный парад, в котором приняла участие российская военная техника.