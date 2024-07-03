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«Искандер-М» впервые принял участие в параде в Белоруссии

Военный парад в честь Дня независимости республики проходит в Минске 3 июля.
2024-07-03 10:14:57
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

На военном параде в Минске в честь Дня независимости Белоруссии впервые показали «Искандер-М».

День независимости приурочен к 80-летию со дня освобождения Минска Красной армией от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Традиционно на параде в белорусской столице вначале проходят пешие расчеты, затем проезжает военная техника. Завершается торжественный смотр пролетом авиации.

Напомним, в прошлом году ВС Белоруссии получили «Искандер-М», который может использовать ракеты в обычном и в ядерном исполнении. Белорусские ракетчики прошли на территории России подготовку по применению спецбоеприпасов.

«Искандер» использует твердотопливные ракеты. ОТРК относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#парад #Искандер #белоруссия #минск
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