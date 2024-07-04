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В Ставропольском крае упали два беспилотника

При падении украинских беспилотников в селе Московское инфраструктура не была повреждена.
Услада Дубинина 2024-07-04 08:55:40
© Фото: РИА Новости

Два украинских беспилотника упали в селе Московское Ставропольского края, об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров в Telegram-канале.

«Сегодня утром в селе Московском Изобильненского округа упали два беспилотника», - заявил Владимиров.

Он уточнил, что при падении беспилотников инфраструктура не пострадала. Системы в городе продолжают работу в штатном режиме. Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и ориентироваться только на проверенные источники информации.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении двух беспилотников над Клинцовским и Трубчевским районами. Губернатор уточнил об отсутствии пострадавших.

#в стране и мире #беспилотник #ставропольский край #ВСУ #атака
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