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Богомаз сообщил об уничтожении двух БПЛА ВСУ в Брянской области

Дежурные средства ПВО сработали в Клинцовским и Трубчевским районами.
Глеб Владовский 2024-07-04 04:40:07
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

В небе над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», - написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА над Клинцовским и Трубчевским районами. Информации о пострадавших в результате происшествия нет.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Так, 2 июля средства ПВО уничтожили как минимум один БПЛА в небе над регионом.

#в стране и мире #Брянская область #средства пво #БПЛА ВСУ
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