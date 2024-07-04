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ВСУ за сутки потеряли восемь пикапов, ЗПРК «Тунгуска» и две гаубицы

Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику ВСУ.
2024-07-04 08:14:20
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab, Globallookpress © Видео: Минобороны России

Потери ВСУ за сутки составили до 140 военнослужащих, об этом сообщили в Минобороны РФ. Украинские военнослужащие потеряли боевую машину ЗПРК «Тунгуска», восемь пикапов, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

«Отражена контратака группы центра сил специальных операций "Восток"», - уточнили в ведомстве.

В Минобороны РФ сообщили о нанесении поражения живой силе и технике ВСУ подразделениями группировки войск «Север». Техника 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады Нацгвардии Украины была поражена в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.

Ранее видео уничтожения авиационной техники ВСУ на аэродроме Долгинцево опубликовала «Звезда». На кадрах, распространенных Минобороны России, расчет ракетного комплекса «Искандер» ВС РФ ракетным ударом уничтожает самолет ВСУ МиГ-29.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #миноборны рф #потери ВСУ
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