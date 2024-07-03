Расчеты САУ «Малка» группировки «Север» разгромили укрепления ВСУ

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» уничтожили укрепрайоны, пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, продемонстрировав кадры с боевой работой артиллеристов.

Разведка уцелей и наведение орудий производится с помощью беспилотников. Артиллеристы ведут огонь осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров, поддерживают нашу пехоту и не дают киевским формированиям перебрасывать резервы.

Боевая работа ведется как днем, так и по ночам независимо от погодных условий. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры, или идет минометный обстрел. Артиллеристы обладают большим опытом и на то, чтобы развернуть орудие и навести его уходят считанные минуты. Отстрелявшись, расчеты покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Не так давно подбивали самоходную артустановку "Цезарь". Танки не раз подбивали. Такие же самоходные установки 2С1, 2С3, ПВД недавно разбили», - поделился командир орудия с позывным Леший.

Как говорят артиллерийские расчеты, никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Боеприпасы вовремя доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.