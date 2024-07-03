МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчеты САУ «Малка» группировки «Север» разгромили укрепления ВСУ

Артиллеристы поддерживают боевую работу подразделений пехотных подразделений и не дают противнику перебрасывать резервы.
2024-07-03 11:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 203-мм самоходных артиллерийских установок «Малка» группировки войск «Север» уничтожили укрепрайоны, пункты временной дислокации и боевую технику ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, продемонстрировав кадры с боевой работой артиллеристов.

Разведка уцелей и наведение орудий производится с помощью беспилотников. Артиллеристы ведут огонь осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 километров, поддерживают нашу пехоту и не дают киевским формированиям перебрасывать резервы.

Боевая работа ведется как днем, так и по ночам независимо от погодных условий. Часто над головами свистят снаряды, летают вражеские коптеры, или идет минометный обстрел. Артиллеристы обладают большим опытом и на то, чтобы развернуть орудие и навести его уходят считанные минуты. Отстрелявшись, расчеты покидают позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

«Не так давно подбивали самоходную артустановку "Цезарь". Танки не раз подбивали. Такие же самоходные установки 2С1, 2С3, ПВД недавно разбили», - поделился командир орудия с позывным Леший.

Как говорят артиллерийские расчеты, никаких проблем со снарядами в подразделениях нет. Боеприпасы вовремя доставляют подразделения материально-технического обеспечения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 