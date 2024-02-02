Путин заявил о высокой востребованности ЗРПК «Панцирь» на международных рынках

Зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» продаются «нарасхват» на международных рынках, заявил президент РФ Владимир Путин.

«"Панцири" в высшей степени востребованы. Надо сказать, что они пользуются большой популярностью на международных рынках вооружений. Нарасхват, как горячие пирожки, только давай», - заявил Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

По словам главы государства, в прошлом году Москва поставила за рубеж военного оборудования на миллиарды долларов.

Президент рассказал о востребованности комплексов в России. «Панцири» нужны, чтобы, в частности, прикрывать объекты гражданской инфраструктуры.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 и С-400) от средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах. Комплекс установлен на базе шасси КамАЗ и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.