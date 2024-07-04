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Полянский назвал бессильной злобой пакеты помощи Запада Киеву

По словам собеседника «Звезды», несмотря на неудачи, западные страны все равно стремятся нанести стратегическое поражение РФ.
Глеб Владовский 2024-07-04 09:18:18
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Новые пакеты помощи Украине со стороны коллективного Запада являются не чем иным, как проявлением бессильной злобы. Такое мнение выразил в интервью «Звезде» зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Запад, несмотря на неудачи, все равно стремится нанести стратегическое поражение РФ, Вашингтон затевал проект «Украина» не для мирного процесса.

«Не для этого они затевали проект "Украина" и вооружали ее в течение многих лет. Их геополитические задачи совершенно четко видны, они проступают. Но ничего не получается. Конечно, это вводит их в состояние бессильной злобы, которая ощущается по последним действиям», - пояснил дипломат.

Россия неоднократно озвучивала мирные предложения, которые услышали многие страны международного сообщества. Однако, отметил Полянский, западные страны, в том числе Украина, последними рассмотрят предложения со стороны Москвы.

«Пока они по-прежнему придерживаются концепции по нанесению России стратегического поражения руками киевского режима. Или, по крайней мере, по максимальному ослаблению страны», - добавил Полянский.

По словам дипломата, идет давление на Запад со стороны стран Глобального Юга и других государств. В качестве примера он привел неудачи украинских инициатив, которые отклонили ряд стран.

Напомним, что 3 июля США одобрили выделение нового пакета помощи Украине в размере $2,3 млрд.

#Украина #Запад #наш эксклюзив #Дмитрий Полянский #пакеты помощи
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