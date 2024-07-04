Воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в восьми областях Украины. Соответствующие данные появились на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, тревогу объявили в Полтавской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской и Ровенской областях с 23:25 по 2:02 мск. Кроме того, соответствующий сигнал работает в подконтрольных Украине территориях ДНР и Запорожской области.

Ранее сообщалось, что 3 июля в Одессе прогремел взрыв. Подробности происшествия не указывались.

Напомним, что с 10 октября 2022 года вооруженные силы РФ наносят точечные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.