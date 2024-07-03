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В Одессе утром прогремел взрыв

Утром в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Услада Дубинина 2024-07-03 10:17:23
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Одессе около 6 утра прогремел взрыв, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале. Также в сообщении указано об объявлении воздушной тревоги на территории Одесской области.

На данный момент тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в Одессе рядом с пляжем, на котором отдыхали люди, произошел взрыв. По предварительной информации, под водой взорвалась мина. Украинское издание «Страна.ua» сообщило об отсутствии пострадавших. Утром 30 июня в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она продлилась около 15 минут.

#в стране и мире #взрыв #одесса #воздушная тревога
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