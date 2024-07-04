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Пушка «Гиацинт-Б» группировки «Север» не оставила М777 шанса выжить

Обнаруженная в окрестностях одного из населенных пунктов американская гаубица М777 калибра 155-мм превратилась в груду искореженного металла в противостоянии с «Гиацинт-Б» группировки «Север».
2024-07-04 05:00:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции на боевом дежурстве находятся расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Север», которые не перестают атаковать живую силу и скопления военной техники украинских боевиков.

Выпуская сотни снарядов в день, артиллерийские подразделения группировки не испытывают так называемого «снарядного голода». Подразделения материально-технического обеспечения (МТО) в достаточных объемах и своевременно доставляют их на позиции группировки «Север».

Наш беспилотник засек перемещение расчетов и орудий противника. После этого разведка передала координаты целей расчетам гаубиц, которые зарекомендовали себя в контрбатарейной борьбе с артиллерией ВСУ. В этот раз целью оказалась 155-мм американская гаубица М777, расположившаяся в окрестностях одного из населенных пунктов.

Залп - и от западной техники осталась лишь часть искореженного металла. Артиллерийская дуэль окончилась победой наших бойцов.

В конце июня расчет «Гиацинта» провел «профилактику» наблюдательного пункта ВСУ. В высотной башне разведчики выявили скрывающуюся пехоту противника, а также наблюдательный пункт. Координаты передали артиллеристам.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #спецоперация #СВО #гаубица М777 #Гиацинт-Б #группировка "север"
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