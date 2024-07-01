МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сирии БПЛА MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ

БПЛА принадлежит «международной антитеррористической коалиции» во главе с США.
Мария Зайцева 2024-07-01 22:37:35
© Фото: Airman 1st Class Kyrii Richardso Keystone Press Agency Globallookpress

30 июня с 09:23 до 09:30 над городом Эс-Сухне в провинции Хомс на высоте от шести до семи тысяч метров беспилотный летательный аппарат «международной антитеррористической коалиции» MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что пилот ВКС РФ своевременно предпринял все необходимые меры для предотвращения столкновения.

За сутки с 30 июня по 1 июля в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская Партия Туркестана»* в провинции Латакия. В результате стрельбы один военнослужащий Сирии погиб.

«Коалиция» десять раз нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года по несогласованным полетам двумя парами истребителей F-15, парой истребителей «Rafale», парой истребителей «Typhoon» и парой штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России.

* Террористические организации, запрещенные в России.

#в стране и мире #ВКС РФ #сирия #бпла #MQ-9 Reaper #Ан-30 #международная коалиция
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 