В Сирии БПЛА MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ

30 июня с 09:23 до 09:30 над городом Эс-Сухне в провинции Хомс на высоте от шести до семи тысяч метров беспилотный летательный аппарат «международной антитеррористической коалиции» MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России. Об этом сообщается в брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что пилот ВКС РФ своевременно предпринял все необходимые меры для предотвращения столкновения.

За сутки с 30 июня по 1 июля в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали два обстрела позиций сирийских войск со стороны террористических группировок «Джабхат Ан-Нусра»* и «Исламская Партия Туркестана»* в провинции Латакия. В результате стрельбы один военнослужащий Сирии погиб.

«Коалиция» десять раз нарушила Протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года по несогласованным полетам двумя парами истребителей F-15, парой истребителей «Rafale», парой истребителей «Typhoon» и парой штурмовиков А-10 «Thunderbolt».

Ранее MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС России.

* Террористические организации, запрещенные в России.