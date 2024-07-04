МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россияне без биометрического паспорта не смогут въехать в Чехию

Глава МИД республики подчеркнул, что безопасность - приоритет для правительства страны.
Мария Зайцева 2024-07-04 18:12:14
© Фото: Merlin Meuris, ZUMAPRESS, Globallookpress

Гражданам России с 3 июля больше нельзя будет въехать в Чехию без биометрического паспорта. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский в социальной сети Х (ранее Twitter).

Глава МИД подчеркнул, что безопасность - приоритет для правительства страны.

«Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает», - заявил Липавский.

Он заключил, что небиометрического паспорта для россиян будет недостаточно.

Ранее чешская полиция объявила россиянина Андрея Аверьянова в розыск за якобы организацию взрывов, прогремевших во Врбетице в 2014 году.

#в стране и мире #мид #чехия #россияне #биометрические паспорта #Ян Липавский
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 