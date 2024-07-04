Россияне без биометрического паспорта не смогут въехать в Чехию

Гражданам России с 3 июля больше нельзя будет въехать в Чехию без биометрического паспорта. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский в социальной сети Х (ранее Twitter).
Глава МИД подчеркнул, что безопасность - приоритет для правительства страны.
«Мы не будем ждать очередного акта диверсии. Любой, кто хочет остаться в нашей стране, должен доказать, что он тот, за кого себя выдает», - заявил Липавский.
Он заключил, что небиометрического паспорта для россиян будет недостаточно.
Ранее чешская полиция объявила россиянина Андрея Аверьянова в розыск за якобы организацию взрывов, прогремевших во Врбетице в 2014 году.
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