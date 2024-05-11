В Чехии объявили в розыск россиянина из-за взрывов во Врбетице

Чешская полиция объявила россиянина Андрея Аверьянова за якобы организацию взрывов, прогремевших во Врбетице в 2014 году, передает издание Seznam Zprávy.

Как сообщает новостной портал, сотрудники правоохранительных органов страны посчитали подозреваемого генерал-майором российского главного разведывательного управления (ГРУ). Они также указали, что Аверьянов якобы курировал неких «офицеров его отряда» Анатолия Чепига и Александра Мишкина.

Издание подчеркивает, что именно эти подозреваемые якобы организовывали ранее отравление Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в 2018 году.

Напомним, что 16 октября и 3 декабря 2014 года прогремели взрывы на территории двух складов, арендованных оружейной кампанией Imex Group.

Напомним, что в российском МИД данные обвинения и требования Праги выплатить компенсации назвали возмутительными.