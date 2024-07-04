Путин: для прекращения огня на Украине нужны приемлемые условия переговоров для РФ

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения приемлемых условий переговоров для Российской Федерации. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе общения с представителями СМИ.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись необратимыми и были приемлемыми для РФ. Поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», - указал Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что сейчас Россия не может «просто взять и объявить прекращение огня», надеясь на то, что другая сторона примет позитивные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее Украина отвергла предложение венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня. По словам заместителя главы офиса Зеленского Игоря Жовквы, такие предложения не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.