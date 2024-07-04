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Путин: для прекращения огня на Украине нужны приемлемые условия переговоров для РФ

По словам президента РФ, необходимо добиться того, чтобы обратная сторона предприняла приемлемые для России шаги.
Игнат Далакян 2024-07-04 17:06:46
© Фото: Mykhaylo Palinchak, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Прекращение огня на Украине невозможно без достижения приемлемых условий переговоров для Российской Федерации. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в ходе общения с представителями СМИ.

«Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись необратимыми и были приемлемыми для РФ. Поэтому прекращение огня без достижения этой договоренности невозможно», - указал Владимир Путин.

Глава государства также заявил, что сейчас Россия не может «просто взять и объявить прекращение огня», надеясь на то, что другая сторона примет позитивные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее Украина отвергла предложение венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня. По словам заместителя главы офиса Зеленского Игоря Жовквы, такие предложения не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.

 

#в стране и мире #Украина #конфликт #Владимир Путин #Прекращение огня
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