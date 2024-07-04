Путин: к Верховной раде обращаться бессмысленно из-за узурпации власти в Киеве

Президент России Владимир Путин заявил, что в условиях узурпации власти на Украине обращаться к Верховной раде бессмысленно. Об этом он сообщил во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Глава страны также повторил, что руководство Украины незаконно находится у власти.

«Большинство в Раде подчинено этой правящей верхушке, о которой я сказал. Она незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий», - отметил Путин.

Он повторил, что в 2015 году Верховный суд Украины принял решение, что срок президентства в стране ограничивается пятью годами. При этом по конституции нет никаких причин для продления срока.

«Обратиться, конечно, можно, но, исходя из практической ситуации, это бессмысленно», - заключил глава государства.

Владимир Путин также сообщил, что для прекращения огня на Украине нужны приемлемые условия переговоров для России.