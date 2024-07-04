Пранкеров Вована и Лексуса наградили в Кремле

Российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) наградили государственными наградами в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика Захара Прилепина.

По данным агентства, пранкеры получили награду в среду. В пресс-службе ранее сообщили, что Прилепин получил орден Мужества.

На размещенной пресс-службой фотографии, кроме политика, запечатлены и награжденные пранкеры.

Ранее Вован и Лексус рассказали, как им удается устанавливать контакты с лидерами стран.