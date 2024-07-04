Госдума приняла закон о повышении индексации выплат военным пенсионерам

Государственная дума РФ одобрила во втором и третьем чтениях закон об увеличении индексации выплат военным пенсионерам. Решение принято на фоне уточненного прогноза инфляции.

Как сообщается на сайте Госдумы, с 1 октября индексация пенсий военным составит 5,1%, а не 4,5%, как планировалось ранее.

«В связи с уточнением показателей прогноза социального-экономического развития в текущем финансовом году инфляция (индекс потребительских цен) на конец года составит 5,1 процента... предлагается установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии... с 1 октября 2024 г. составляет 89,83 процента от размера указанного денежного довольствия», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате для получателей пенсии за выслугу лет и сражающихся в зоне спецоперации на Украине. Выплаты данной компенсации полагаются военным пенсионерам, подписавшим контракты с Минобороны и поступившим на военную службу после начала военной операции по защите Донбасса.