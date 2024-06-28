Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным

Бойцы ВС РФ, сражающиеся в зоне спецоперации на Украине, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты, следует из текста указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.

Выплаты полагаются военным, которые подписали контракт с Министерством обороны РФ начиная с начала проведения военной операции в феврале позапрошлого года.

Согласно документу, мера коснется прошедших военную службу или службу в органах внутренних дел, исполнения наказаний. Отменяется положение закона о пенсионном обеспечении таких лиц о том, что выплата пенсий приостанавливается при поступлении на военную службу. Они будут получать каждый месяц компенсацию в виде 100% пенсии за выслугу лет с учетом индексации после приостановления выплат.

Кроме того, компенсационные выплаты получат другие категории военных.