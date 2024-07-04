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Опубликовано меню обеда лидеров на саммите ШОС

В меню официального обеда лидеров вошли филе каспийского осетра и казахские национальные блюда.
Услада Дубинина 2024-07-04 14:03:51
© Фото: Сергей Савостьянов, РИА Новости

В меню участников ШОС в Астане вошли говяжий брискет с картофелем по-деревенски и чебуреки с телятиной. Список блюд, которыми угощали лидеров стран на Шанхайской организации сотрудничества,  опубликовало РИА Новости.

Главам государств предлагали национальные блюда страны - куырдак из баранины и тушпару из говядины с бульоном. В меню также указаны филе каспийского осетра и салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, на десерт - ванильное суфле с карамельным грильяжем. Из напитков лидерам стран предложили вино Ak Arba Kazakh Riesling и Lagyl Arba Saperavi.

Саммит ШОС в Астане начался 3 июля. Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Казахстан для проведения рабочей встречи. Российский лидер выступил на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

#в стране и мире #Саммит #шос #Астана #меню #угощения
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