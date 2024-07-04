ВС РФ поразили два предприятия военно-промышленного комплекса Украины

Минобороны России сообщило о поражении двух предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

В список пораженных целей также вошли нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали части ВСУ. Также удалось поразить цех производства украинских ударных беспилотников и склад их хранения.

Кроме этого, российские огневые средства поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 128 районах.

Еще Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29, который удалось подловить на аэродроме базирования.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.