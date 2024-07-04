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ВС РФ поразили два предприятия военно-промышленного комплекса Украины

В списке пораженных целей также оказались НПЗ, хранилище топлива, цех производства и склад хранения ударных беспилотников.
2024-07-04 13:50:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении двух предприятий военно-промышленного комплекса Украины. 

В список пораженных целей также вошли нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, которые снабжали части ВСУ. Также удалось поразить цех производства украинских ударных беспилотников и склад их хранения. 

Кроме этого, российские огневые средства поразили скопления живой силы и военной техники неприятеля в 128 районах. 

Еще Минобороны России заявило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29, который удалось подловить на аэродроме базирования. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #МиГ-29 #нпз #СВО #Поражение целей #впк украины
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