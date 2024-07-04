Батарея С-350 сбила 16 реактивных снарядов HIMARS за раз

Зенитный ракетный комплекс С-350 уничтожил в воздухе 16 реактивных снарядов вражеской реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. Об этом «Звезде» сообщил командир батареи ЗРК с позывным Лев.

«Шла большая пачка РСЗО HIMARS. Пришлось работать всеми пусковыми и по несколько раз. Пачка была разобрана. Было довольно интересно работать», - признался он.

Лев добавил, что в тот раз шло порядка 12-16 целей.

Также он рассказал, как батарея боролась с ракетами ATACMS и Storm Shadow. По словам Льва, особенность первых в том, что они достигают пиковой точки, а потом резко пикируют вниз под 90-градусным углом. Вторые же - высокоскоростная цель, делающая горки, чтобы ее было сложнее поразить.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.