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Батарея С-350 сбила 16 реактивных снарядов HIMARS за раз

Командир батареи ЗРК Лев признался, что цель вызвала профессиональную заинтересованность - было интересно по ней работать.
Андрей Лазарев 2024-07-04 13:18:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Зенитный ракетный комплекс С-350 уничтожил в воздухе 16 реактивных снарядов вражеской реактивной системы залпового огня HIMARS в зоне спецоперации. Об этом «Звезде» сообщил командир батареи ЗРК с позывным Лев. 

«Шла большая пачка РСЗО HIMARS. Пришлось работать всеми пусковыми и по несколько раз. Пачка была разобрана. Было довольно интересно работать», - признался он. 

Лев добавил, что в тот раз шло порядка 12-16 целей. 

Также он рассказал, как батарея боролась с ракетами ATACMS и Storm Shadow. По словам Льва, особенность первых в том, что они достигают пиковой точки, а потом резко пикируют вниз под 90-градусным углом. Вторые же - высокоскоростная цель, делающая горки, чтобы ее было сложнее поразить. 

Ранее сообщалось, что расчет российского комплекса «Стрела-10» сбил «Валькирию» ВСУ на Авдеевском направлении. Она отправилась в беспилотный Хельхейм, откуда уже не сможет причинить вреда российским военнослужащим. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ЗРК #Storm Shadow #HIMARS #с-350 #Витязь #ATACMS #наш эксклюзив
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