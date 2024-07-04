Украинская «Валькирия» отправилась в беспилотный Хельхейм. Ее на Авдеевском направлении уничтожил расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» из состава группировки войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России.

Вражеский разведывательный беспилотник был обнаружен военнослужащими наблюдательного поста. Он пытался обнаружить позиции российской артиллерии и собрать информацию о наших огневых позициях.

Поняв, куда движется «Валькирия», расчет «Стрелы-10» привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и пустил ракеты, уничтожив разведчика неприятеля.

Также сообщается о том, что военнослужащие группы огневой поддержки уничтожили вражеский FPV-дрон. Они сделали это, применив пулемет Калашникова. Дрон пытался нанести удар по посту наблюдения.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения материально-технического обеспечения группировки обеспечивают своевременную доставку ракет в достаточных объемах.

Ранее зенитчик Питер рассказал о попытке ВСУ выманить «Панцирь-С» при помощи метеошаров.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.