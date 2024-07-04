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Расчет «Стрелы-10» сбил «Валькирию» ВСУ на Авдеевском направлении

Вражеский беспилотник направлялся в сторону российских позиций, чтобы собрать информацию о нашей артиллерии, но это была дорога в один конец.
2024-07-04 11:54:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинская «Валькирия» отправилась в беспилотный Хельхейм. Ее на Авдеевском направлении уничтожил расчет российского зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» из состава группировки войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России. 

Вражеский разведывательный беспилотник был обнаружен военнослужащими наблюдательного поста. Он пытался обнаружить позиции российской артиллерии и собрать информацию о наших огневых позициях. 

Поняв, куда движется «Валькирия», расчет «Стрелы-10» привел комплекс в боевую готовность, вывел его на огневой рубеж и пустил ракеты, уничтожив разведчика неприятеля. 

Также сообщается о том, что военнослужащие группы огневой поддержки уничтожили вражеский FPV-дрон. Они сделали это, применив пулемет Калашникова. Дрон пытался нанести удар по посту наблюдения. 

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения материально-технического обеспечения группировки обеспечивают своевременную доставку ракет в достаточных объемах.

Ранее зенитчик Питер рассказал о попытке ВСУ выманить «Панцирь-С» при помощи метеошаров

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ЗРК #стрела-10 #Валькирия #Авдеевское направление
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