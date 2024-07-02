При атаке по пяти населенным пунктам под Белгородом пострадал мужчина

Украина атаковала сразу пять населенных пунктов в Белгородской области. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

В селе Веселая Лопань после отражения средства ПВО воздушной атаки ВСУ пострадал мирный житель. Врачи скорой помощи оказали пострадавшему с ушибом ноги необходимую медицинскую помощь, от госпитализации тот отказался.

В этом же населенном пункте в трех частных домах зафиксированы повреждения: пробитые крыши, выбиты окна, поврежденные фасады и надворные постройки. Произошло возгорание сухой травы, его оперативно потушили пожарные.

Поселок Октябрьский был повторно атакован дроном, в результате посечен фасад здания социального объекта, повреждены микроавтобус и три легковых автомобиля на парковке.

Дрон-камикадзе в селе Малиновка соверши атаку на социальный объект, повредив фасад, стекла и стены. Осколки посекли кузов и лобовое стекло у припаркованной рядом газели.

В селе Устинка прямое попадание снаряда привело к разрушению частного деревянного дома. В селе Ясные Зори один БПЛА повредил фасад и стены в частном домовладении. В многоквартирном доме выбило окна в квартире.

Гладков уточнил, что на местах происшествий работают оперативные службы, данные о последствиях атак уточняются.

Ранее один человек погиб в результате атаки ВСУ в Белгородской области.