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Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили легкую бронетехнику врага

Удар армейской авиации наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2024-07-03 10:32:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация ВКС России бьет неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Север». На этот раз в деле экипажи ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. Целями стала замаскированная техника и украинская пехота. 

В МО РФ уточнили, что, применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в место дислокации. 

«Поразили цель неуправляемыми ракетами С-13. Попали точно в цель», - заявил штурман Ми-28НМ Денис.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате налета все намеченные цели были уничтожены. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 группировки «Восток» ликвидировали живую силу ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #армия #Ми-28НМ #авиаудар #армейская авиация #группировка "север"
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