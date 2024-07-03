Экипажи вертолетов Ми-28НМ уничтожили легкую бронетехнику врага

Армейская авиация ВКС России бьет неприятеля в зоне ответственности группировки войск «Север». На этот раз в деле экипажи ударных вертолетов Ми-28НМ. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. Целями стала замаскированная техника и украинская пехота.

В МО РФ уточнили, что, применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и успешно вернулись в место дислокации.

«Поразили цель неуправляемыми ракетами С-13. Попали точно в цель», - заявил штурман Ми-28НМ Денис.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате налета все намеченные цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 группировки «Восток» ликвидировали живую силу ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.