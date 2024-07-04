Пленный Ширимейто заявил, что в ВСУ не озаботились его подготовкой

Пленный украинец Михаил Ширимейто заявил, что когда его мобилизовали в ряды ВСУ, то там никто в принципе не занимался его боевой подготовкой. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России.
Ширимейто уточнил, что он все время занимался строительством укреплений, причем те тоже не представляли собой шедевр инженерной мысли.
«В Харьковской области мы строили окопы и блиндажи, но их все время заливало водой», - отметил Михаил Ширимейто.
Он добавил, что молодежи в его подразделении было очень мало. Самому Ширимейто, как он уточнил, 52 года, и в этом возрасте выполнять работу по строительству укреплений уже сложно.
В МО РФ уточнили, что в плен Михаил попал в конце мая - тогда блиндажи, где он находился, атаковала группа российских штурмовиков. Российские медики осмотрели его и оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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