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Пленный Ширимейто заявил, что в ВСУ не озаботились его подготовкой

По словам Михаила Ширимейто, он все время рыл окопы и блиндажи, но их все время заливало водой.
2024-07-04 10:40:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Пленный украинец Михаил Ширимейто заявил, что когда его мобилизовали в ряды ВСУ, то там никто в принципе не занимался его боевой подготовкой. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России. 

Ширимейто уточнил, что он все время занимался строительством укреплений, причем те тоже не представляли собой шедевр инженерной мысли. 

«В Харьковской области мы строили окопы и блиндажи, но их все время заливало водой», - отметил Михаил Ширимейто. 

Он добавил, что молодежи в его подразделении было очень мало. Самому Ширимейто, как он уточнил, 52 года, и в этом возрасте выполнять работу по строительству укреплений уже сложно. 

В МО РФ уточнили, что в плен Михаил попал в конце мая - тогда блиндажи, где он находился, атаковала группа российских штурмовиков. Российские медики осмотрели его и оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее пленный украинский солдат назвал Зеленского придурком.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #строительство #пленные #укрепления #Михаил Ширимейто
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