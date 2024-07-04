МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более 60 аналитиков направили письмо, призвав не принимать Украину в НАТО

Эксперты в сфере внешней политики направили письмо с призывом не принимать Украину в состав НАТО, а в качестве одной из причин указывается повод для продолжения боевых действий со стороны РФ, если Украина станет членом альянса.
Марина Крижановская 2024-07-04 00:32:27
© Фото: Dominika Zarzycka Keystone Press Agency Globallookpress

В адрес Североатлантического альянса направлено открытое письмо с призывом не принимать Украину в состав военного блока. Свои подписи под ним поставили свыше 60 экспертов в области внешней политики. Перед предстоящим саммитом НАТО они призвали не давать киевскому режиму каких-либо обещаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico, эксперты предупредили о затяжных «разборках» между двумя крупнейшими ядерными державами в случае вступления Украины в НАТО. Вместе с тем, аналитики посчитали, что у России будет больше поводов к продолжению боевых действий, если Киев получит обещания о членстве в альянсе после окончания украинского конфликта.

«Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО», - указали журналисты со ссылкой на письмо экспертов.

Также специалисты напомнили, что принятие Украины в НАТО может активировать 5 статью Устава альянса. Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, США.

Сутками ранее сообщалось, что Украину не зовут в НАТО из-за высокой коррупции в стране. Издание Telegraph отметило, что во время предстоящего саммита страны-члены альянса намерены подписать коммюнике, в котором выразят позицию блока относительно членства Украины.

#Россия #в стране и мире #Украина #НАТО #Североатлантический альянс #Саммит НАТО #членство #аналитики #открытое письмо
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 