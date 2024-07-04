В адрес Североатлантического альянса направлено открытое письмо с призывом не принимать Украину в состав военного блока. Свои подписи под ним поставили свыше 60 экспертов в области внешней политики. Перед предстоящим саммитом НАТО они призвали не давать киевскому режиму каких-либо обещаний.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico, эксперты предупредили о затяжных «разборках» между двумя крупнейшими ядерными державами в случае вступления Украины в НАТО. Вместе с тем, аналитики посчитали, что у России будет больше поводов к продолжению боевых действий, если Киев получит обещания о членстве в альянсе после окончания украинского конфликта.

«Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО», - указали журналисты со ссылкой на письмо экспертов.

Также специалисты напомнили, что принятие Украины в НАТО может активировать 5 статью Устава альянса. Саммит Североатлантического альянса пройдет 9-11 июля в Вашингтоне, США.

Сутками ранее сообщалось, что Украину не зовут в НАТО из-за высокой коррупции в стране. Издание Telegraph отметило, что во время предстоящего саммита страны-члены альянса намерены подписать коммюнике, в котором выразят позицию блока относительно членства Украины.