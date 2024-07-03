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Telegraph: Украину не приглашают в НАТО из-за высокой коррупции в стране

По данным источника, альянс выразит свою позицию и требования в коммюнике и при этом поблагодарят Киев за реформы.
Глеб Владовский 2024-07-03 02:57:03
© Фото: Sascha Steinach via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress

Масштабная коррупция на Украине является одной из главных причин, из-за которой НАТО не желает приглашать страну в блок. Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника издания, страны-члены альянса планируют в июльском саммите подписать коммюнике, в котором будет выражена позиция блока касательно членства Киева. При этом участники НАТО выразят благодарность Украине за проведенные в течение двух лет реформы а также изложат требования для вступления страны в альянс.

«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», - приводит слова чиновника Life.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует отправить в Киев нового высокопоставленного чиновника для решения вопросов поддержки Украины.

#в стране и мире #Украина #НАТО #коррупция #членство нато
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