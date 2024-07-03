Telegraph: Украину не приглашают в НАТО из-за высокой коррупции в стране

Масштабная коррупция на Украине является одной из главных причин, из-за которой НАТО не желает приглашать страну в блок. Об этом сообщила британская газета Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По словам собеседника издания, страны-члены альянса планируют в июльском саммите подписать коммюнике, в котором будет выражена позиция блока касательно членства Киева. При этом участники НАТО выразят благодарность Украине за проведенные в течение двух лет реформы а также изложат требования для вступления страны в альянс.

«Украине скажут, что в настоящее время она слишком коррумпирована, чтобы вступать в НАТО», - приводит слова чиновника Life.

Ранее сообщалось, что НАТО планирует отправить в Киев нового высокопоставленного чиновника для решения вопросов поддержки Украины.