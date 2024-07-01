Муфтият Дагестана в скором времени запретит ношение никаба

Муфтият Дагестана в скором времени издаст фетву, то есть вынесет решение о запрете на ношение никаба. Об этом заявил духовный лидер мусульман республики Ахмад Абдулаев на встрече Сергея Меликова с общественниками.

«Сегодня наши работники работают над этим, мы будем выносить фетву о запрете никаба», - сообщил он.

По его словам, фетва будет издана или вечером в понедельник, или во вторник. Он дополнил, что в случае, если мужчина хочет, чтобы окружающие не видели лица его женщины, он должен держать ее дома.

Абдулаев отметил, что запрет не будет отменен до мира и спокойствия в регионе.

Ранее ношение бурок и никабов запретили в Нидерландах.