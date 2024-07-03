Над Московской областью уничтожен украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО ночью сбили украинский беспилотник над Московской областью. Всего за прошедшую ночь уничтожены 10 БПЛА над тремя областями России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - указано в сообщении ведомства.

Из заявления Минобороны РФ известно о пяти уничтоженных беспилотниках над территорией Белгородской области и четырех сбитых БПЛА над Брянской областью. За ночь средства ПВО уничтожили два безэкипажных катера в акватории Черного моря. По данным ведомства, судна следовали в направлении Новороссийска.

В результате обстрела ВСУ по Киевскому району Донецка загорелся супермаркет. Кадры с места возгорания опубликовала «Звезда».

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.