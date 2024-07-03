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Супермаркет в Донецке загорелся после обстрела ВСУ

На месте обстрела остались осколки снарядов западного образца.
Алексей Курильченко 2024-07-03 08:00:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Украинские боевики утром 3 июля обстреляли Киевский район Донецка. Под удар попало здание супермаркета. В результате удара никто не пострадал.

После прилета снаряда здание загорелось. На место прибыли сотрудники МЧС для устранения возгорания. На месте обстрела очевидцы обнаружили осколки снаряда с надписями на английском языке - предположительно, националисты использовали вооружение образца НАТО.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за минувшие сутки территорию республики обстреляли 32 раза. В результате атак повреждены два жилых дома, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. ВСУ выпустили 99 единиц различных видов боеприпасов.

#Донецк #пожар #ВСУ #Обстрел #наш эксклюзив #Супермаркет
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