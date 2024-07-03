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ВСУ за минувшие сутки 32 раза обстреляли территорию ДНР

Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 2024-07-03 00:39:35
© Фото: Сергей Аверин РИА Новости

Украинские боевики за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР 32 раза. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

Сообщается, что 13 прилетов зафиксировано на донецком, 18 на горловском и один на ясиноватом направлениях. В результате атак повреждены два жилых дома, один автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.

«Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали», - говорится в сводке.

Уточняется, что ВСУ выпустили 99 единиц различных видов боеприпасов.

Напомним, что за 1 июля ВСУ обстреляли ДНР 42 раза.

#в стране и мире #ВСУ #днр сцкк #ОБСТРЕЛ ДНР
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