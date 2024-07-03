Бойцы группировки «Север» поразили живую силу и технику трех бригад ВСУ

Потери ВСУ за сутки составили до 70 бойцов, об этом сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику 57-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 113-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Чумаково, Юнаковка Сумской области, Сотницкий Казачок и Липцы Харьковской области.

«За сутки отражены две контратаки штурмовых групп центра сил специальных операций "Восток" и 36-й бригады морской пехоты», - сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные лишились боевой бронированной машины и трех автомобилей, а также 155-мм самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, 155-мм американской гаубицы М198 и 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударе экипажей вертолетов Ми-28НМ «Ночной суперохотник» по замаскированной технике и живой силе противника.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.