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«Ночные суперохотники» ВКС РФ поразили технику противника в зоне СВО

Удар по целям наносился неуправляемыми ракетами.
2024-07-03 05:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Экипажи вертолетов Ми-28НМ «Ночной суперохотник» в составе ударной группы нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня выполняли полет на боевое применение на данном вертолете. Поразили цель неуправляемыми ракетами С-13. Попали точно в цель. Живая сила и легкобронированная техника была уничтожена», - рассказал штурман боевого вертолета Ми-28НМ Денис.

В оборонном ведомстве уточнили, что после успешного поражения целей, летчики совершили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После этого они  успешно вернулись в место своей дислокации.

Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВКС РФ #Ми-28НМ #МО РФ
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