«Ночные суперохотники» ВКС РФ поразили технику противника в зоне СВО

Экипажи вертолетов Ми-28НМ «Ночной суперохотник» в составе ударной группы нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня выполняли полет на боевое применение на данном вертолете. Поразили цель неуправляемыми ракетами С-13. Попали точно в цель. Живая сила и легкобронированная техника была уничтожена», - рассказал штурман боевого вертолета Ми-28НМ Денис.

В оборонном ведомстве уточнили, что после успешного поражения целей, летчики совершили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны. После этого они успешно вернулись в место своей дислокации.

Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.