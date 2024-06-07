Автоэксперт Попов дал рекомендации по вождению в ливень

При управлении автомобилем в дождливую погоду необходимо учитывать ряд особенностей. Об этом рассказал в интервью «Звезде» автоэксперт Дмитрий Попов.

По словам собеседника, коэффициент сцепления на влажной дороге становится в два раза слабее, чем при обычных условиях.

«То есть при скорости в 60 км\ч на влажной пленке, не лужах, тормозной путь может составить до 30 метров. При том, что в нормальных условиях он составляет всего 15», - пояснил Попов.

Кроме того, не рекомендуется включать подачу воздуха на лобовое стекло, потому что есть риск запотевания из-за разной температуры как внутри автомобиля, так и снаружи. При этом обдувать стекло можно исключительно холодным воздухом.

Что касается фар, то при включении дальнего света есть риск ослепить самого себя, поскольку капли воды имеют свойство отражать свет.

В случае если есть вероятность появления колеи на дороге, то водитель рискует загрести воду в автомобиль, особенно в ливень. В результате может произойти потеря управления.

«В этом случае рекомендуется не тормозить, а просто убрать ногу с педали газа, чтобы скорость плавно снижалась, и тем самым прекратить загребать под себя воду», - рассказал автоэксперт.

Ранее Попов давал рекомендации о том, что следует взять с собой в долгое путешествие на автомобиле.