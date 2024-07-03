Власти Новороссийска отменили угрозу атаки безэкипажных катеров

На территории Новороссийска отменена угроза атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Благодарю наших военнослужащих за оперативное реагирование и защиту родного города-героя, средства массовой информации за своевременное информирование населения», - написал он в Telegram-канале.

Градоначальник отметил, что 3 июля до 09:00 в акватории бухты будет происходить обследование, в связи с этим введены ограничения на входы на пляжи и набережную.

Ранее сообщалось об атаке безэкипажных катеров на Новороссийск. Подробности происшествия не приводились.