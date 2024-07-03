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Мэр Новороссийска сообщил об атаке на город безэкипажных катеров

Администрация города призвала граждан сохранять спокойствие.
Глеб Владовский 2024-07-03 03:33:35
© Фото: Екатерина Чеснокова РИА Новости

В районе города Новороссийск Краснодарского края отражают атаку безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. Не находитесь на открытом пространстве около моря», - написал в своем Telegram-канале градоначальник.

Он также напомнил, что не допустимо снимать и выкладывать фото/видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.

Ранее сообщалось об уничтожении БПЛА в небе над Брянской областью.

 

#в стране и мире #Краснодарский край #Новороссийск #безэкипажный катер
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