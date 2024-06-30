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Лавров анонсировал новые личные контакты Путина и Лукашенко

Главы государств встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 3-4 июля.
Владимир Рубанов 2024-06-30 22:31:27
© Фото: kremlin.ru

В ближайшее время планируются личные контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения Минска.

Путин и Лукашенко встретятся на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Он пройдет 3-4 июля.

Предполагается, что на саммит прибудет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Председатель КНР Си Цзиньпин тоже примет участие в саммите в рамках международного турне.

Лавров ответил на соответствующий вопрос журналиста во время визита в Минск в начале недели, в ходе которого том числе встречался с Лукашенко.

#Саммит #Владимир Путин #Александр Лукашенко #шос #Астана #шанхайская организация сотрудничества #Сергей Ларов
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