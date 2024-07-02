WSJ: НАТО планирует отправить в Киев высокопоставленного чиновника

НАТО планирует отправить на Украину нового высокопоставленного чиновника. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным газеты, его цель будет заключаться в «сосредоточении на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке». В качестве примера такой поддержки приводится план создания нового командования в Германии для координации поставок техники Киеву и обучения военнослужащих ВСУ.

Как сообщают источники, альянс принимает новые меры в связи с опасениями в случае победы Трампа на президентских выборах в США. Таким образом, НАТО надеется улучшить координирование поддержки Украины Западом и сделать ВСУ похожей на армию блока.

Напомним, что экс- генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен выразил мнение, что европейские страны-члены альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США.