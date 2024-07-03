Турция провела операцию в Северном Ираке против членов РПК

Турецкие военно-воздушные силы провели в Северном Ираке операцию в отношении объектов РПК (Рабочей партии Курдистана), запрещенной в республике.

Уточняется, что в ходе воздушной операции «многие террористы были нейтрализованы путем использования максимального количества отечественных боеприпасов». Об этом заявило турецкое минобороны.

«3 июля 2024 года была проведена воздушная операция против объектов террористов в регионах Гара, Хакурк, Кандиль и Асос. В ходе нее было уничтожено 37 объектов, состоящих из пещер, бункеров, убежищ, складов и объектов, используемых сепаратистской террористической организацией (БТО)», - указала пресс-служба ведомства.

В МО Турции добавили, что операция преследовала цель «предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности с севера Ирака» и «обеспечить безопасность наших границ».