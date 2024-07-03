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Число пострадавших при ударе ВСУ в Энергодаре возросло до девяти

Все пострадавшие — работники Запорожской АЭС.
Мария Зайцева 2024-07-03 22:29:13
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости

Число пострадавших в результате ударов украинских войск по Запорожской АЭС возросло до девяти. Об этом журналистам сообщил Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук.

По его словам, все пострадавшие — работники ЗАЭС, занимавшиеся оптимизацией схемы электроснабжения города в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

Черничук сообщил, что всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь.

«Восемь из них на амбулаторном лечении, один госпитализирован с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести», - отметил он.

Ранее стало известно, что в результате ударов ВСУ дронами-камикадзе по подстанции «Радуга» ЗАЭС большая часть Энергодара осталась без света и воды.

#в стране и мире #ВСУ #пострадавшие #энергодар #Радуга #заэс
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