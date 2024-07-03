Большая часть Энергодара осталась без света и воды из-за удара ВСУ по ЗАЭС

Украинская атака дронами-камикадзе на подстанцию Запорожской АЭС «Радуга» привела к значительной угрозе жизнеобеспечению Энергодара. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем официальном Telegram-канале.

Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды.

«В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города», - отметил он.

Глава города напомнил, что атака ВСУ 19 июня привела к полному разрушению подстанции «Луч». После этого «Радуга» осталась единственной подстанцией, которая снабжает город электроэнергией.

Он отметил, что специалисты прилагают все усилия для восстановления энергоснабжения города в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в результате удара украинских войск беспилотными летательными аппаратами по «Радуге» пострадали восемь человек.