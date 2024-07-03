МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Большая часть Энергодара осталась без света и воды из-за удара ВСУ по ЗАЭС

Глава Энергодара сообщил об угрозе жизнеобеспечению Энергодара из-за удара по ЗАЭС.
Мария Зайцева 2024-07-03 15:25:12
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украинская атака дронами-камикадзе на подстанцию Запорожской АЭС «Радуга» привела к значительной угрозе жизнеобеспечению Энергодара. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз в своем официальном Telegram-канале.

Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды.

«В результате атаки большая часть города без света и воды. Создана значительная угроза жизнеобеспечению города», - отметил он.

Глава города напомнил, что атака ВСУ 19 июня привела к полному разрушению подстанции «Луч». После этого «Радуга» осталась единственной подстанцией, которая снабжает город электроэнергией.

Он отметил, что специалисты прилагают все усилия для восстановления энергоснабжения города в ближайшее время.

Ранее стало известно, что в результате удара украинских войск беспилотными летательными аппаратами по «Радуге» пострадали восемь человек.

#в стране и мире #энергодар #Радуга #заэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 