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Десантники «Ланцетом» уничтожили станцию РЭБ на правобережье Днепра

Украинская станция радиоэлектронной борьбы располагалась на контролируемой боевиками территории Херсонской области.
2024-07-03 10:56:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» сожгли украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Херсонской области. 

Противник расположил свою станцию РЭБ на правом берегу Днепра, но это не спасло ее от обнаружения и уничтожения.

«В результате воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны», - описывается, как была обнаружена станция врага, в сообщении российского оборонного ведомства. 

В МО РФ уточнили, что подобные «Ланцету» беспилотники работают не только днем, но и в любое время суток. Искать и распознавать цели расчетам помогают мощная камера и тепловизор. 

Среди приоритетных целей были указаны иностранная легкобронированная техника, танки, самоходки. При этом наведением и сопровождением беспилотников операторы занимаются в ручном режиме. Это необходимо, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели. 

Ранее Минобороны России показало уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РЭБ #Днепр #уничтожение #ланцет
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