Десантники «Ланцетом» уничтожили станцию РЭБ на правобережье Днепра

Российские десантники из состава группировки войск «Днепр» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» сожгли украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в Херсонской области.

Противник расположил свою станцию РЭБ на правом берегу Днепра, но это не спасло ее от обнаружения и уничтожения.

«В результате воздушной разведки был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны», - описывается, как была обнаружена станция врага, в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что подобные «Ланцету» беспилотники работают не только днем, но и в любое время суток. Искать и распознавать цели расчетам помогают мощная камера и тепловизор.

Среди приоритетных целей были указаны иностранная легкобронированная техника, танки, самоходки. При этом наведением и сопровождением беспилотников операторы занимаются в ручном режиме. Это необходимо, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели.

Ранее Минобороны России показало уничтожение танка Abrams на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.