В Белом доме опровергли возможность отказа Байдена от выборов

Президент США Джо Байден «абсолютно» не рассматривает отказ от участия в предстоящих выборах на пост президента Штатов. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге журналистам.

«Абсолютно, абсолютно нет. И, как я полагаю, вы слышали (об этом - Прим.ред.) и непосредственно от предвыборного штаба», - ответила она на вопрос на фоне призывов к выходу Байдена из предвыборной гонки.

Она также объяснила неудачное выступление Джо Байдена на недавних дебатах. По ее словам, он был простужен и испытывал джетлаг.

Жан-Пьер прокомментировала возможное обсуждение президента США о снятии своей кандидатуры с выборов.

«Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь"», - заявила она.

Ранее Харрис ушла от ответа на вопрос о ее готовности возглавить страну вместо действующего главы государства Джо Байдена.