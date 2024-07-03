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В Белом доме опровергли возможность отказа Байдена от выборов

В Белом доме объяснили неудачное выступление Байдена на предвыборных дебатах.
Мария Зайцева 2024-07-03 21:54:28
© Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Президент США Джо Байден «абсолютно» не рассматривает отказ от участия в предстоящих выборах на пост президента Штатов. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге журналистам.

«Абсолютно, абсолютно нет. И, как я полагаю, вы слышали (об этом - Прим.ред.) и непосредственно от предвыборного штаба», - ответила она на вопрос на фоне призывов к выходу Байдена из предвыборной гонки.

Она также объяснила неудачное выступление Джо Байдена на недавних дебатах. По ее словам, он был простужен и испытывал джетлаг.

Жан-Пьер прокомментировала возможное обсуждение президента США о снятии своей кандидатуры с выборов.

«Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: "Нет, это абсолютная ложь"», - заявила она.

Ранее Харрис ушла от ответа на вопрос о ее готовности возглавить страну вместо действующего главы государства Джо Байдена.

#в стране и мире #сша #Выборы #Белый дом #Джо Байден #карин жан-пьер
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