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При атаке БПЛА ВСУ в Горловке был ранен мирный житель

БПЛА ударил по жилому массиву «Комсомолец».
Мария Зайцева 2024-07-03 20:06:15
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале глава города Иван Приходько.

В результате удара ВСУ был ранен мирный житель.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в жилом массиве «Комсомолец» ранен мирный горловчанин», - заявил Приходько.

Об ударе стало известно в 19:45 по московскому времени. Тогда глава города отметил, что подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки по проспекту Ленина.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #Горловка #пострадавший #иван приходько
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