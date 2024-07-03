При атаке БПЛА ВСУ в Горловке был ранен мирный житель

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой массив «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки. Об этом сообщает в своем официальном телеграм-канале глава города Иван Приходько.

В результате удара ВСУ был ранен мирный житель.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в жилом массиве «Комсомолец» ранен мирный горловчанин», - заявил Приходько.

Об ударе стало известно в 19:45 по московскому времени. Тогда глава города отметил, что подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки по проспекту Ленина.