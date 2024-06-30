В Горловке мирный житель пострадал при сбросе взрывчатки ВСУ

Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки по проспекту Ленина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Приходько.

«ВФУ осуществили сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в центре Горловки по проспекту Ленина», - написал он.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, предмет со взрывчаткой был сброшен в 18:50.

Накануне Горловка попала под обстрел ВСУ. Повреждения получили восемь жилых домов и один автомобиль в Петровском районе Донецка и Горловке, а также здание школы. Погибла одна женщина, еще четыре человека пострадали.