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Прокуратура опросила ребенка и пытавшегося его увести мужчину

Мальчик заявил, что в отношении него не совершались противоправные действия.
Мария Зайцева 2024-07-03 20:39:24
© Фото: moscowproc Telegram

Люблинская межрайонная прокуратура в Москве опросила мальчика и мужчину, который пытался его увести. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Мальчика опросили в присутствии его матери и психолога. Он рассказал, что в отношении него не совершались противоправные действия.

Мужчина 1996 года рождения поделился, что днем 1 июля ребенок обратился к нему с просьбой купить еды. По предварительной информации, семилетний мальчик воспитывается в многодетной семье.

Отмечается, что доследственная проверка обстоятельств находится на контроле прокуратуры. Проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее спасший ребенка курьер рассказал, что на его месте так же поступил бы любой адекватный человек.

#Москва #в стране и мире #ребенок #Прокуратура #люблино
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