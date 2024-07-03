Прокуратура опросила ребенка и пытавшегося его увести мужчину

Люблинская межрайонная прокуратура в Москве опросила мальчика и мужчину, который пытался его увести. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.



Мальчика опросили в присутствии его матери и психолога. Он рассказал, что в отношении него не совершались противоправные действия.

Мужчина 1996 года рождения поделился, что днем 1 июля ребенок обратился к нему с просьбой купить еды. По предварительной информации, семилетний мальчик воспитывается в многодетной семье.

Отмечается, что доследственная проверка обстоятельств находится на контроле прокуратуры. Проводится проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

Ранее спасший ребенка курьер рассказал, что на его месте так же поступил бы любой адекватный человек.