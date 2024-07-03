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Спасший ребенка из рук похитителей курьер рассказал подробности

По его словам, каждый адекватный человек поступил бы так же.
Мария Зайцева 2024-07-03 19:51:14
© Фото: aleks-melentev bigbookname © Видео: ТРК «Звезда»

Курьер Алекс Мелентьев спас мальчика из рук похитителей в Люблино в Москве. Он рассказал «Звезде», что так бы поступил каждый адекватный человек.

1 июля курьер припарковался около детской площадки и увидел трех подозрительных мужчин, один из которых пытался увести мальчика за собой.

«Вышел из машины и увидел, как один из них тащит ребенка с площадки за руку за дом. Он присел на колени и начал что-то ему объяснять, уговаривать пойти за ним», — рассказал Мелентьев.

По его словам, мальчик не понимал, о чем его просят, и пошел с незнакомцем. В этот момент курьер и поспешил на помощь к ребенку и объяснил ему, что уходить с незнакомыми людьми нельзя.

Он отметил, что родители мальчика с ним не связывались.

#курьер #ребенок #наш эксклюзив #похититель
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