Гендиректор ЦЭНКИ Нестечук рассказал, заменит ли космодром Восточный Байконур

Генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук рассказал «Звезде» о развитии космодромов в России. По его словам, они все продолжают развиваться в своем темпе и работают над своими задачами.

«Космодром Восточный строится, модернизируется, будет готов к исполнению всех задач», - сообщил Нестечук.

Он отметил, что Байконур поддерживается в установленном порядке, космодром Плесецк тоже развивается.

Генеральный директор ответил на вопрос о сокращении срока аренды Байконура в связи с развитием Восточного.

«Это наша история, и мы будем его всячески сохранять», - заявил он.

Ранее стало известно, что к 2030 году стартовую площадку космодрома Восточный адаптируют для запуска сверхтяжелых ракет.