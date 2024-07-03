МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гендиректор ЦЭНКИ Нестечук рассказал, заменит ли космодром Восточный Байконур

Космодромы России продолжают развиваться в своем темпе и работают над своими задачами.
Мария Зайцева 2024-07-03 19:02:05
© Фото: Roscosmos, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Генеральный директор ЦЭНКИ Николай Нестечук рассказал «Звезде» о развитии космодромов в России. По его словам, они все продолжают развиваться в своем темпе и работают над своими задачами.

«Космодром Восточный строится, модернизируется, будет готов к исполнению всех задач», - сообщил Нестечук.

Он отметил, что Байконур поддерживается в установленном порядке, космодром Плесецк тоже развивается.

Генеральный директор ответил на вопрос о сокращении срока аренды Байконура в связи с развитием Восточного.

«Это наша история, и мы будем его всячески сохранять», - заявил он.

Ранее стало известно, что к 2030 году стартовую площадку космодрома Восточный адаптируют для запуска сверхтяжелых ракет.

#байконур #Космодром Восточный #космодром #наш эксклюзив #космодром плесецк #ЦЭНКИ #Николай Нестечук
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 